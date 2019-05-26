عمان تدين الحادث الارهابي بقرية العوينات في الموصل

2019/05/26 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دانت وزارة الخارجية الاردنية، اليوم الاحد، حادث انفجار سيارة مفخخة فى سوق قرية العوينات بناحية ربيعة غربى الموصل، ما اسفر عن استشهاد خمسة

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