2019/05/26 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

هيأة المنافذ الحدودية، الأحد، عن ضبط 106 حاوية مخالفة للضوابط تسببت هدرا بالمال

العام في ميناء ام قصر الشمالي.

وذكرت

الهيأة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم تنفيذ واجب مشترك

بين ضابط قسم شعبة البحث والتحري وامر قوة الحماية ومحققي هياة النزاهة في البصرة،

حيث تم ضبط ١٠٦ حاوية حجم ٢٠ قدم مفرغة على ٥٤ شاحنة محملة بمادة المرمر”.

وأضافت

أن “عملية الضبط تمت لوجود أختلاف وفرق كبير في وزن الشحنة مع التصريحة الكمركية

وامر التسليم”، مبيناً انه “تم تسليم العجلات الى مسؤول محطة رقم ٢ ساحة

٤٠٠ واودعت بعهدته وعدم اطلاق المواد المضبوطة الا بقرار من قاضي تحقيق هيأة النزاهة”.

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