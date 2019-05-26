ظريف في كربلاء

2019/05/26 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، مساء اليوم، الى محافظة كربلاء قادما من العاصمة بغداد.وذكر مصدر صحفي، ان "من المقرر ان يلتقي ظريف عدد من ممثلي المراجع والمسؤولين في كربلاء".

وغرد ظريف على موقع تويتر قبيل وصوله الى كربلاء وقال، انه "التقى الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونظيره في العراق كما التقى قادة التكتلات البرلمانية في هذا العراق"، مؤكداً ان "لقائاته اكتسبت الاهمية ووصفها بالبناءة".

ونوه الى أنه "اقترح التوقيع على معاهدة عدم اعتداء على صعيد المنطقة".انتهى/س

المصدر: وسائل اعلام محلية

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