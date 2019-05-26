وثيقة ..الغبان ينفي ما تداولته وسيلة إعلامية من اعتقاله في جرف النصر أثناء تسنمه وزارة الداخلية

2019/05/26 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الغبان في بيان، تلقت الغدير نسخة منه، "إن الأمر لم يحصل بتاتا وأن ما جاء على لسان المساري عارٍ الصحة".وأضاف، "أن مثل هذه التصريحات تمثل توهينا لرمزية الحكومة والدولة في العراق وهو لم يحصل لكنه يقلل من هيبة الدولة في أعين الشعب وتصبح هذه القضية مضرب مثل شعبي بما لا يليق بالعراق وتكون هذه الافتراءات خطا متداولا يصعب تصحيحه"، داعيا وسيلة الإعلام التي نشرت الفيديو بتعديله أو حذفه بالكامل.انتهى.ص.هـ.ح.

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