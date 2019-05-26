بالوثيقة..التربية تعتمد قيافة ابتداء من العام المقبل

2019/05/26 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة التربية في اعمام لها اعتماد قيافة جديدة ابتداء من العام المقبل.واظهرت الوثيقة “اعتماد البدلة والقيافة كزياً رسمياً للكوادر التربوية في المدارس اعتبارا من السنة القادمة.

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