بالوثقية… انهاء تكليف رئيس جامعة القادسية

2019/05/26 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ انها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكليف رئيس امعة القادسية من منصبه.وذكرت الوزارة في بيان ان ” قصي السهيل قرر انهاء تكليف ( أ.د فردوس عباس الطريحي ) من مهام منصب رئيس جامعة القادسية”.واضاف “تعاد الموما اليها الى مكان عملها السابق وتكليف عميد كلية التربية للبنات (أ.د كاظم جبر الجبوري […]

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