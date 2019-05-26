انهاء تكليف رئيس جامعة بابل

2019/05/26 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية-كلكامش برس؛ انهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكليف ( أ.د عادل هادي البغدادي ) من مهام منصب رئيس جامعة بابل ويعاد الى مكان عمله السابق.وأضاف البيان انه “تم تكليف (أ.د عادل عباس علوان الموسوي ) بمهام منصب رئيس الجامعة وكالة ولمدة ثلاثة اشهر لحين اختيار رئيس جامعة جديد بالاصالة”.

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