قيادة الفرات الأوسط للحشد تعلن جهوزيتها لإحياء ذكرى استشهاد الامام علي (ع)

2019/05/26 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط للحشد الشعبي، اليوم الاحد، اكمال استعداداتها الخاصة بذكرى استشهاد الامام علي ابن ابي طالب (ع) في النجف الاشرف.

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