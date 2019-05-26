2019/05/26 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية: في ذكرى استشهاد الإمام علي عليه السلام نستحضرُ قيم الإنسانية التي مارسها قولاً وسلوكاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/26 | 21:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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