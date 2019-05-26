طهران تنفي شروعها في أي مفاوضات مع واشنطن

2019/05/26 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت الخارجية الإيرانية الأنباء التي نقلت عن مسؤول كويتي حول انطلاق

مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتخفيف من حدة التوتر

بينهما.وقال المتحدث باسم الخارجية سيد عباس موسوي: "لا توجد مفاوضات مباشرة

أو غير مباشرة بين إيران وأمريكا".

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