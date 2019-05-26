بلومبيرغ: التنافس القديم بين السعودية وإيران ينذر بالصراع

2019/05/26 | 21:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حذرت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء من أن التنافس المحتدم بين السعودية وإيران ينذر باندلاع صراع مباشر بينهما، في وقت تخوضان فيه صراعا ضد بعضهما عبر وكلائهما في المنطقة.جاء ذلك في مقال نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني للكاتب بنجامين هارفي، الذي يعزو الصراع بين الخصمين اللدودين إلى “عداوات معقدة قوامها

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