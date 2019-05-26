2019/05/26 | 21:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبدالزمان،اليوم الاحد، عن اطلاق منحة “العيدية” للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية وذكر الوزير في بيان تلتقه وكالة صدى، انه “تم إطلاق منحة “العيدية” البالغة ١٠٠ ألف دينار للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية لفئتي النساء والرجال في بغداد والمحافظات.وبين ان “مبلغ العيدية سيتم اكتمال انزاله إلى البطاقات الذكية (الكي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل يطلق منحة العيدية للمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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