وزارة المالية تناقش إعداد استراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 – 2022

2019/05/26 | 21:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ناقشت وزارة المالية، إعداد استراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 – 2022.

وذكر بيان للوزارة "ترأس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين أجتماعاً موسعاً للجنة الخاصة بأعداد أستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 – 2022".

وأضاف انه "جرى خلال الإجتماع الذي حضره عدد من أعضاء اللجنة المالية النيابية ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار واعضاء في هيئة المستشارين مناقشة الرؤى الاقتصادية المستقبلية لهيئة الاستثمار والتي تضمنت محاور عدة كان من أبرزها تعظيم الموارد لأجل اعادة البنى التحتية وتشجيع القطاع الخاص لكي ياخذ دوره في الاستثمار وتوفير الحلول اللازمة لمعالجة مشاكل التمويل والبنى التحتية و الدعوة الى انشاء شركات وطنية وتطوير القطاعات المنتجة مثل النفط والغاز والزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة".

وأضاف "كما تناول الاجتماع كيفية حماية البيئة الاستثمارية من الفساد وضرورة تطوير القطاع المصرفي واعادة هيكلة المصارف وتشجيع الشراكة مع المصارف الخارجية".

وأشار الى انه "تم مناقشة موضوع دور القطاع الزراعي في الموازنات المستقبلية وذلك من خلال التركيز على رفع اسهام القطاع الزراعي والصناعات الغذائية وتشجيع الاستثمارالزراعي واعادة هيكلة الشركات التابعة للقطاع الزراعي".

ولفت البيان الى "حضور المدراء العامون في وزارة المالية والوزارات الأخرى والمحافظات" هذا الاجتماع.

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