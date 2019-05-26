محافظ نينوى يعلن قرب دخول شركات عالمية رصينة في مجال الاعمار وربط اقتصاد نينوى بالاقتصاد الدولي

2019/05/26 | 21:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ نينوى منصور المرعيد عن دخول شركات عالمية لمحافظة نينوى بعد الاتفاق معها للعمل في مجال ربط اقتصاد نينوى بالاقتصاد الدولي خلال الايام القليلة المقبلة “.وقال المرعيد في تصريح لوكالة وطن للانباء ان”محافظة نينوى عملت على عقد اتفاقيات خاصة بالعمل مع الشركات المستثمرة بالقطاع النفطي والتي تعمل مع وزارة النفط العراقية بموجب جولات التراخيص […]

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