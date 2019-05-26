عبد الزمان: اطلاق (العيدية) البالغة 100 ألف دينار للمستفدين يوم غد

2019/05/26 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل باسم عبدالزمان، اليوم الأحد، إطلاق منحة (العيدية) البالغة ١٠٠ ألف دينار للمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية لفئتي النساء والرجال في بغداد والمحافظات".

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