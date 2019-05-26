بالوثائق.. الوقف السني يطالب بحماية املاكه في الموصل

2019/05/26 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ طالب الوقف السني بحماية املاكه في سوق السراي في مدينة الموصل.واظهرت الوثائق “طلبا مقدما من الوقف السني لخلية الأزمة في محافظة نينوى بالتدخل لمنع ما اسماه الاستيلاء على أملاك تابعة له في سوق السراي في مدينة الموصل”.

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