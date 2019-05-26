2019/05/26 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الأحد، أن الرئيس دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون “متفقان” على أن المرشح الديموقراطي جو بايدن غير كفوء.وجاء كلام المتحدثة تعليقا على تغريدة لدونالد ترمب نشرها السبت قال فيها إنه ابتسم عندما سمع أن وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية وصفت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البيت الأبيض: كيم وترمب متفقان على عدم كفاءة جو بايدن وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيت الأبيض: كيم وترمب متفقان على عدم كفاءة جو بايدن) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيت الأبيض: كيم وترمب متفقان على عدم كفاءة جو بايدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).