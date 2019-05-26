اليابان تقسو على المكسيك بثلاثية نظيفة في مونديال الشباب

2019/05/26 | 21:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حقق منتخب اليابان انتصاره الأول في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في بولندا، وذلك عقب فوزه الكبير 3-0 على نظيره المكسيكي الأحد في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية للمسابقة.وافتتح تايسي مياشيرو التسجيل لليابان في (د.21)، قبل أن يضيف زميله كيوسوكي تاغاوا الهدف الثاني في (د.52).وواصل مياشيرو تألقه، بعدما أحرز الهدف الثالث […]

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