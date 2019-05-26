2019/05/26 | 21:47

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رسميا : افتتاح مراكز استقبال محصول الشعير في نينوى

اعلن مدير زراعة نينوى الدكتور دريد حكمت طوبيا بدء العمل باستلام

محصول الشعير في نينوى.

واضاف طوبيا ، ان "استلام محصول الشعير سيكون من قبل وزارة الزراعة

متمثلة بشركتي العراقية لانتاج البذور وشركة مابين النهرين العامة

للبذور وان الكمية الانتاجية الموقعة في نينوى للمحصول الشعير حوالي

١٤٠٠٠٠٠ مليون واربعمائة الف طن .

واشار مدير الزراعة الى ان مواقع فرع الشركة العراقية لانتاج البذور

في بعشيقة وسنجار / ابو خشب وموقع الضاحي في طريق بغداد هي من

سجلتا اول استلام للمحصول في نينوى ... واضاف مدير الزراعة بان هناك اكثر من ٢٠ موقع موزعة في محافظة نينوى

ستقوم باستلام المحصول من الفلاحين والمزارعين

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