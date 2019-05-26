بنفيكا يرفض عرضاً فلكياً من أتلتيكو مدريد!

2019/05/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كشفت تقارير صحفية برتغالية عن العرض الذي قدمه نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لنظيره بنفيكا من أجل التوقيع مع المهاجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس المطلوب من كافة كبار الأندية الأوروبية.

وقدم جواو فيليكس نفسه واحداً من أفضل المواهب في القارة الأوروبية وفي البرتغال خلال الموسم الحالي ، وتسعى عدة أندية أوروبية لضمه من بينهما مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس وريال مدريد.ونقلت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية خبراً عن صحيفة “دياريو دي مانها” البرتغالية تأكيدها على رفض بنفيكا العرض المقدم من أتلتيكو مدريد.ووفقاً لنفس المصدر فإن النادي الإسباني قدم مبلغ 80 مليون يورو على طاولة نظيره البرتغالي ، والهدف من التوقيع مع جواو فيليكس تعويض الرحيل المؤكد للفرنسي أنطوان جريزمان.وكان المدير التنفيذي للنادي دومينجوس سواريس دي أولفيرا قد أكد بأن بنفيكا لن يتخلى عن فيليكس سوى عند دفع أحد الأندية قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغة 120 مليون يورو ، ومن جهة أخرى أبدى اللاعب سعادته بالبقاء.انتهى

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