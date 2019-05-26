لاريجاني: {صفقة القرن} مشروع غادر ووضيع

2019/05/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} وصف رئيس البرلمان الإيراني، علي لاريجاني، المشروع الغربي حيال فلسطين تحت مسمى "صفقة القرن" بالغادر والوضيع، لافتا الى ان هذا المشروع ينفي حقوق الفلسطينيين ويلغي دورهم في تعيين مصيرهم.

واضاف لاريجاني اليوم الاحد خلال جلسة البرلمان العلنية: نحن على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يمتاز بأهميته المحورية في العالم الاسلامي مبينا انه يجب ان نعلم في ظل الظروف الراهنة والتحركات الشيطانية في المنطقة تحت عنوان {صفقة القرن} والترتيب لعقد قمة بهذا الشأن ان المؤتمر سيكون وصمة عار للدول المشاركة فيه".وبين، ان "الحقوق الضئيلة التي كان يتمتع بها الشعب الفلسطيني تم تجاهلها في هذا المشروع الغربي الذي ينفي حقهم ويلغي دورهم في تعيين مصيرهم، مصرحا انه في ظل هذه الظروف التي تسعى بعض دول الخليج وراء مشروع الناتو العربي ياتي يوم القدس العالمي لاحياء مظلومية الشعب والدفاع عن حقوقه المشروعة مؤكدا على ضرورة مشاركة الجميع في مسيرات احيائه.انتهى

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