واع/ إنهاء تكليف رئيس جامعة القادسية

2019/05/26 | 21:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

26/05/2019 21:48:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قصي السهيل، إنهاء تكليف (فردوس عباس الطريحي) من مهام منصب رئيس جامعة القادسية وتعاد الى مكان عملها السابق.

وذكر بيان لمكتب الوزير تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ), انه تقرر "تكليف عميد كلية التربية للبنات {كاظم جبر الجبوري} بمهام منصب رئيس الجامعة وكالة ولمدة ثلاثة أشهر لحين إختيار رئيس جامعة جديد بالاصالة".

ت/م.م

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