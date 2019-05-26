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شاهد بالفيديو.. #زلزال | عندما يموت أقرب الناس إليك قبل وصولك بلحظات.. مشهد مؤثر


شاهد بالفيديو.. #زلزال | عندما يموت أقرب الناس إليك قبل وصولك بلحظات.. مشهد مؤثر
2019/05/26 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: oVWM2hQtEYI

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