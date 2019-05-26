الجبهة التركمانية: تقرير الامم المتحدة بشأن المناطق المتنازع عليها يصب الزيت على النار

2019/05/26 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيها اشارة خطيرة الى محافظات الموصل وكركوك

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