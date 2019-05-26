وزارة الزراعة تكرم الباحثين المشاركين باستنباط هجين الباميا (عبير)

2019/05/26 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرمت وزارة الزراعة ـ اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد وحماية الأصناف الزراعية الباحثين المشاركين في استنباط هجين الباميا ( عبير ) لخدمة القطاع الزراعي .وذكر بيان لوزارة الزراعة اليوم , ان مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي كرم الباحثين المشاركين والعائدين لدائرة البستنة بشهادات تقديرية تثميناً لجهودهم المبذولة في خدمة الزراعة المحمية للبيوت البلاستيكية ، والصنف […]

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