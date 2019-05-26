ضبط 106 حاويات تسبب هدرًا بالمال العام

2019/05/26 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط 106 حاويات مخالفة للضوابط تسببت هدراً بالمال العام في ميناء أم قصر الشمالي.

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