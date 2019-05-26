مديرية البلديات العامة تقدم خدماتها لأكثر من ثلاثة ملايين زائر في النجف

2019/05/26 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت مديرية البلديات العامة احدى تشكيلات وزراة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، عن قيام كوادر بلدية النجف بتقديم خدماتها لاكثر من ثلاثة

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