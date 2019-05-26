بريطانيا.. اكتشاف مملكة غارقة تحت الماء لاكثر من 4500 عاما

2019/05/26 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت العاصفة الإستوائية “هانا” التي ضربت بريطانيا في أواخر أبريل الماضي، عن غابة في مقاطعة ويلز كانت مخفية تحت الماء لأكثر من 4500 عاما.

وتراجع البحر

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