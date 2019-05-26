منظمة التحرير تدعو الدول العربية الى مراجعة موقفها بشأن “صفقة القرن”

2019/05/26 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، الدول العربية التي قررت المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي ستنظمها الولايات المتحدة بالبحرين في يونيو المقبل إلى مراجعة موقفها.وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان، جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة، بـ”إعادة النظر في مواقفها والثبات على قرارات قمة الظهران (قمة […]

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