ادارة يوفنتوس تنفي اجراءها اتصالات مع غوارديولا لتدريب النادي

2019/05/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نادي يوفنتوس الإيطالي حقيقة التفاوض مع الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي.وقال فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس:لم نجرِ أية اتصالات مع غوارديولا، ولم نفكر من الأصل في التعاقد معه، إنه عالم غريب، وغوارديولا متعاقد مع مانشستر سيتي، ونحن نعلم ذلك جيدًا، ولكن علينا أن نتعامل مع هذا العالم الغريب حقًا.[…]

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