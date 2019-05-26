الانتخابات الأوروبية في فرنسا مواجهة مباشرة بين ماكرون ولوبن

2019/05/26 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يجعل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المعارض بشدة للشعبوية من الانتخابات الأوروبية مواجهة مباشرة بينه وبين اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، وهي لعبة خطرة نظراً لتراجع شعبيته بعد ستة أشهر من أزمة “السترات الصفراء”.وفي نوايا التصويت، يحظى حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام” بنسبة 22,5%، مقابل 25% لحزب “التجمع الوطني” بزعامة

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