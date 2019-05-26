ناسا:الأرض نجت من دمار كبير في الساعات الماضية

2019/05/26 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الأحد، أن كويكباً اقترب بشكل خطير للغاية من الكرة الأرضية وكاد أن يرتطم بها ليلة أمس السبت.ويتعلق الأمر بكويكب يحمل رقم {1999 KW4}، والذي رصدته الوكالة لأول مرة في العشرين من مايو/ أيار عام 1999.وأضافت {ناسا} في بيان صحفي , أن قطر هذا الكويكب يبلغ 1.3 كيلومتر ويدور

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