2019/05/26 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الاحد، توفير الحلول اللازمة لمعالجة مشاكل التمويل والبنى التحتية والدعوة الى انشاء شركات وطنية وتطوير القطاعات المنتجة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فؤاد حسين يتراس الاجتماع الخامس لاعداد أستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020_2022) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فؤاد حسين يتراس الاجتماع الخامس لاعداد أستراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020_2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).