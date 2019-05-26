2019/05/26 | 22:18

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بالفيديو ..



ناشطون يعترضون طاقم وقنصل وموظفي السفارة الاماراتية في نيويورك

إعترض ناشطون طاقم وقنصل وموظفي السفارة الاماراتية في نيويورك ما

إضطرهم للمغادرة في سيارة أجرة.وكان الناشطون قد إعترضوا طاقم وقنصل وموظفي السفارة الاماراتية اثناء

توجههم من والى السفارة، ولم يتمكن موظفوا السفارة من المغادرة

بالسيارة الدبلوماسية الخاصة بهم ما إضرهم الى الخروج بسيارات

الاجرة.

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