مدير الأشبال: خامات رائعة في المنتخب والفوارق بين اللاعبين بالجزئيات

2019/05/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} يواصل منتخب الأشبال تدريباته في ملعب الراحل علي كاظم بواقع اربع وحدات تدريبية في الاسبوع، وبحضور ما يقارب ٦٠ لاعبا، ومن المؤمل ان ينتقي الجهاز الفني خلال هذا الاسبوع ٣٠ لاعبا، واختيار الأفضل منهم بغية بدء الملاك الفني بالبرنامج الخاص بالإعداد الحقيقي للمنتخب.

وقال المدير الاداري لمنتخب الاشبال، حميد رشيد في بيان، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه" أعطينا الفرصة الكافية لجميع اللاعبين الذين خضعوا للاختبارات، والتي لم أشاهدها في منتخب ما، حيث أعطينا ما يقارب ١٦ وحدة تدريبية".واضاف" اطلعنا على مستويات اللاعبين بشكل جيد، والآن أصبحت لدينا الصورة واضحة، لذلك سننتقي الأفضل منهم خلال هذا الاسبوع، ونحن مطالبون بعدد ثابت من قبل اتحاد الكرة، وعلينا ان نقلص العدد خلال الايام القليلة المقبلة".واضاف رشيد" المستوى الفني للاعبين متقارب، والفرق بينهم بالجزئيات، وتوجد منافسة كبيرة، وهي اجمل شيء نراها في الملعب، واكيد الساحة للأفضل، لدينا برنامج خاص سنعلن عنه بعد تصفية المنتخب الى ٣٠ لاعبا، وأملنا كبير بهؤلاء اللاعبين، وسيكون لديهم مستقبل كبير في الكرة العراقية".انتهى

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