2019/05/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس صندوق إعمار المناطق المحررة من الإرهاب مصطفى الهيتي، عن إحصائية رسمية مهولة لعدد المنازل المتضررة جراء الحرب على داعش الارهابي.

وقال الهيتي، في تصريح صحفي، أن" عدد المنازل المتضررة جراء الحرب على داعش، شمال وغربي البلاد، بلغت 147 ألف وحدة سكنية".واضاف، إن"إجمالي الوحدات السكنية المتضررة بالحرب على داعش بلغت 147 ألف وحدة، 40% منها مدمرة بالكامل".وقدرت الحكومة الاتحادية في شباط العام الماضي، وفقاً لدارسة أجراها خبراء عراقيون ودوليون، الحاجة الفعلية لإعادة إعمار البلاد بـ88.2 مليار دولار على مدى 10 سنوات.وتعد مدينة الموصل شمال العراق، أكثر المدن التي تعرضت بناها التحتية ومنازل المدنيين وممتلكاتهم للدمار، جراء المعارك العنيفة التي دارت بين القوات الامنية وعصابات داعش الارهابية.انتهى

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