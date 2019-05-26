2019/05/26 | 22:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي مصطفى جبار علگ: لاعبونا على قدر المسؤولية و ننتظر حصد ميداليات اخرى بعد تأهل 4 من لاعبينا لنهائيات البطولة

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