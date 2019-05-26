2019/05/26 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ التربية تكذب إعلاناً لمكتب الوزير بخصوص التعيينات

26/05/2019 22:20:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ا

نفى المكتب الاعلامي لوزارة التربية، إصدار الوزارة توجيهاً الى كافة مديريات الوزارة بخصوص التعيينات.

وذكر بيان للوزارة تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "الكتاب الذي نشرته احدى وسائل الاعلام حول توجيه الوزارة باعلان نتائج المتقدمين لتعيينات التربية في مدة لا تتجاوز الاسبوعين وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء لا صحة له ومزور".

وأضاف, ان "على وسائل الاعلام أخذ اليقظة والحذر من الصفحات الوهمية وان تنتقي اخبارها من الصفحات الرسمية والموثقة والجهات الرسمية والتثبت قبل الترويج لأي خبر".

وكان المكتب الاعلامي لوزير التربية وكالة، قصي السهيل، قال اليوم ان الوزير "وجه جميع مديريات العامة للتربية في المحافظات كافة بالقيام باعلان نتائج المتقدمين لتعيينات التربية في مدة لا تتجاوز الاسبوعين وقبل حلول عيد الفطر وحسب توجيهات وتعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء".

ونشر مكتب السهيل كتاباً بخصوص التوجيه.

ت/م.م

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