2019/05/26 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس حقق حزب فيديس بزعامة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان فوزا ساحقا في انتخابات المجلس الأوروبي، بحسب استطلاع أجري الأحد.وبحسب نتائج الاستطلاع فقد فاز حزب فيديس بـ56 بالمئة من أصوات المقترعين متقدما بفارق كبير على المعارضة اليسارية المتمثّلة بالحزب الاشتراكي والتحالف الديموقراطي اللذين نال كل منهما 10 بالمئة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حزب مناهض للهجرة يحقق فوزا كبيرا في انتخابات المجلس الأوروبي في المجر وكالة خطوة برس.

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