2019/05/26 | 22:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dlCHC4UYLt8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جبل يحمي نور في منزله #الهيبة #الهيبة_الحصاد #رمضان_يجمعنا) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جبل يحمي نور في منزله #الهيبة #الهيبة_الحصاد #رمضان_يجمعنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).