صراع العروش: الرجال يتحدثون أكثر من النساء في المسلسل الشهير

2019/05/26 | 22:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يتحدث الممثلون الرجال المشاركون في مسلسل صراع العروش الشهير أكثر بمقدار ثلاث مرات بالمقارنة مع الممثلات المشاركات فيه، وذلك وفقا لبيانات جديدة حصل عليها فريق (100امرأة) في بي بي سي.ورغم انتهاء الموسم الثامن من المسلسل، الذي حظي بمتابعة منقطعة النظير عالميا، لا يزال موضوع تمثيل المرأة فيه محل جدل.

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