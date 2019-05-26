2019/05/26 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: vL_NCwnU2_8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. #ميسان.. قصة نجاح "طيبة" رغم مصاعب النزوح) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. #ميسان.. قصة نجاح "طيبة" رغم مصاعب النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).