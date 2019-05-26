محافظ أربيل يعلن قرب هدم مبنى المحافظة ومبنى مديرية التربية

2019/05/26 | 22:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ اربيل

أعلن

نائب محافظ أربيل طاهر عبدالله، الأحد، عن قرب هدم مبنى المحافظة ومبنى مديرية التربية

وسط أربيل لتتحول المنطقة إلى حديقة عامة مفتوحة.

وقال

عبدالله في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “اربيل بانتظار تخصيص

الأموال الكافية لبناء المبنى الجديد للمحافظة من أجل الانتقال إليه”.

وأضاف

أن “المشروع متوقف بسبب عدم وجود الأموال الكافية في الوقت الحاضر”، معرباً

عن أمله تخصيص الميزانية للعام الحالي كون تنفيذ المشروع يحتاج الى ستة أشهر لإكتماله

وبإنتظار قرار مهم بهذا الصدد”.

وأوضح

عبدالله، أنه “بعد الإنتهاء من ترك مبنى المحافظة سيتم هدم كل من مباني وزارة

الصحة والمديرية العامة للتربية وطولها كيلومتر واحد وسيتحول المكان الى بارك حديقة

عامة مفتوحة وإمتداداً لبارك المدينة”، مؤكداً أن “المشروع سيضفي جمالية

لمدينة اربيل ”.

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