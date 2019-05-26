"المالية" تناقش إعداد موازنة الثلاثة أعوام المقبلين

2019/05/26 | 22:38

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ناقشت وزارة المالية، إعداد استراتيجية الموازنة العامة للدولة لسنة 2020 – 2022.

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