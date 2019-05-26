2019/05/26 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة إجرام ذي قار، اليوم الأحد، كشف ست جرائم سرقة في مدينة الناصرية نفذها شخصان أجري كشف الدلالة لهما واعترفا بجرائمهما.وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “ضباط التحقيق في شعبة مكافحة إجرام الناصرية تمكنوا من كشف 6 جرائم سرقة خلال التحقيق بالطرق المهنية مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكافحة إجرام ذي قار تكشف 6 جرائم سرقة في الناصرية وكالة خطوة برس.

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