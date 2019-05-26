في ديالى..إصابة ضابط خلال عملية والأخير ينجح بإيصال طائرته للقيادة !

2019/05/26 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي في محافظة ديالى ، الاحد، بإصابة ضابط طيار خلال واجب امني ، فيما أكد ان الأخير نجح بإيصال طيارته الى القيادة.

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