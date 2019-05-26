ماذا بعد التحشيد الأمريكي؟

2019/05/26 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماهر ضياء محيي الدين

قرار إرسال إلف وخمسمائة عسكري أمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة أخرى مؤشرات تدل على أنها

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