نائب: احتلال أمريكا للعراق لم يكن ضمن

2019/05/26 | 22:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي اليوم الاحد، ان احتلال امريكا للعراق لم يكن ضمن غطاء دولي ما يجعلها مسؤولة بشكل كامل عن كل

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