وزير الخارجية العماني يستقبل مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

2019/05/26 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة مسقط.

وأكد عراقجي أن بلاده مستعدة لبدء علاقات بناءة مع كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل، مبينا أن إيران لا تريد توتير الاجواء الاقليمية، لكن استقرار الاوضاع يتطلب وقف العقوبات المفروضة عليها.

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