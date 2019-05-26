برشلونة في 2018-2019: حلاوة البداية طغت عليها مرارة النهاية

2019/05/26 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كان برشلونة الإسباني قبل نحو ثلاثة أسابيع على عتبة تكرار إنجاز ثلاثية الدوري والكأس في إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.كان الأرجنتيني ليونيل ميسي يصول ويجول في مناطق الخصوم، ويدك شباكهم من بعيد بالركلات الحرة… لكن النهاية لم تكن كما رُسِم لها.كانت الصدمة الأولى في السابع من أيار/مايو: فرّط النادي

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